Прокопьевск, Кемеровская область, , 09:57 — REGNUM В Кузбассе начата доследственная проверка по факту несчастного случая, в результате которого пострадали двое 14-летних подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что днём 19 августа 2020 года в лесополосе в Прокопьевске обнаружено тело 14-летнего подростка с признаками поражения атмосферным электричеством, ещё один 14-летний подросток с электротравмой был госпитализирован.

Предварительно установлено, что во время грозы подростки решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев. В дерево, под которым стояли мальчики, ударила молния. Очевидцы вызвали скорую. Медики констатировали смерть одного подростка, а второго госпитализировали.

«В ходе осмотра места происшествия линий электропередач и иных источников тока в указанном месте не обнаружено», — отметили в СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.