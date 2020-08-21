Уфа, , 09:59 — REGNUM Рост числа пострадавших от укусов клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Башкирии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в медучреждения республики обратились 9210 человек с жалобами на присасывание клещей, в том числе 3552 несовершеннолетних, тогда как в 2019 году по этому поводу в медорганизации обратились 8989 жителей, в том числе 3337 детей.

Отмечается, что число пострадавших граждан от укусов клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,5%.

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