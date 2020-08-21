Хабаровск, , 09:52 — REGNUM В Хабаровском крае готовятся к возможным паводкам, подтоплениям вследствие прихода муссонных дождей на следующей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук на совещании заявил, что регион накроют муссонные дожди, а это может спровоцировать подтопление дачных участков, жилых домов и автомобильных дорог в южных и центральных районах края.

Уже сейчас на Среднем Амуре отмечаются интенсивные подъёмы воды. К 28−30 августа уровень Амура у Хабаровска может составить 500−580 см, что выше неблагоприятных отметок. До Комсомольска-на-Амуре пик паводка, предположительно, с достижением неблагоприятных уровней, дойдёт к 4−7 сентября.

Предварительно, в зоне подтопления могут оказаться 29 населённых пунктов в Хабаровском, Нанайском, Амурском районах, а также отдельные участки дорог и улиц в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«Мы должны быть готовы к самому негативному варианту событий. Опыт прошлых лет показывает, что паводковая ситуация может развиваться не по прогнозам. Уже сейчас необходимо начинать превентивные мероприятия. В частности, убедиться в исправности насосного оборудования и другой техники на случай возможных ЧС, перепроверить все временные дамбы и, если это потребуется, принять меры по их ремонту и восстановлению. Запас по высоте гидрозащитных сооружений должен быть как минимум на метр выше критических отметок», — сказал Литвинчук.

Как сообщало ИА REGNUM, на защиту от наводнений 11 населённых пунктов Иркутской области будет израсходовано 6,9 млрд рублей, причём 1,89 млрд рублей поступит из федерального бюджета в 2020 году.