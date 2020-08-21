Сакраменто, США, , 09:49 — REGNUM Число погибших в результате природных пожаров, которые бушуют в штате США Калифорния, взросло до пяти человек. Об этом 21 августа сообщает агентство Associated Press (АР).

Также сообщается, что в настоящее время в регионе от стихийного бедствия ещё 30 человек пострадали и двое числятся как пропавшие без вести.

При этом уточняется, что пожарами, которые охватили площадь более 125 тыс. га, в настоящее время уничтожено свыше 170 зданий и пламя угрожает ещё более 50 тыс. построек в северных калифорнийских округах Нап, Сонома и Солано. Из них эвакуировано примерно 100 тыс. человек, включая авиабазу Трэвис.

Отметим, ранее сообщалось о двух погибших в результате природных пожаров в Калифорнии — сотруднике энергетической компании и пилоте потерпевшего катастрофу вертолета, участвовавшего в тушении огня.