Металлист, 21 августа 2020, 09:43 — REGNUM В районе посёлка Металлист во время сельскохозяйственных работ на поле произошёл взрыв, сообщила 20 августа пресс-служба МЧС ЛНР.
Пострадавшего доставили в Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму.
Правоохранители ЛНР выясняют обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в помещении магазина произошёл взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство в помещение бросил мужчина, который затем покончил с собой.
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