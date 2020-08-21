Металлист, , 09:43 — REGNUM В районе посёлка Металлист во время сельскохозяйственных работ на поле произошёл взрыв, сообщила 20 августа пресс-служба МЧС ЛНР.

«При выполнении работ на поле сельхозпредпрития ООО «Омега-2007» на тракторе Т-150 на неустановленном взрывном предмете подорвался мужчина 1971 года рождения», — сказано в сообщении.

Пострадавшего доставили в Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму.

Правоохранители ЛНР выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в помещении магазина произошёл взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство в помещение бросил мужчина, который затем покончил с собой.

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