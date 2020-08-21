Новосибирск, , 09:41 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней жительницы Колыванского района. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему внуку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, женщина в 1985 году купила водяной электронасос для поливки огорода. Но при его использовании не соблюдала необходимые меры предосторожности, из-за чего насос пришёл в непригодное состояние. В июне 2020 года пенсионерка, находясь со своим несовершеннолетним внуком 2004 года рождения на берегу реки Чаус, велела мальчику установить на реке на пенопластовый поддон водяной электронасос. Поссле чего включила удлинитель в электрическую розетку. Произошло замыкание, мальчик получил удар током. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.