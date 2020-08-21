Уфа, , 09:37 — REGNUM Тело мужчины обнаружили в пруду в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла 20 августа на пруду около с. Толбазы Аургазинского района. По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения утонул во время ловли рыбы.

Сообщается, его тело из воды извлекли спасатели и передали стражам порядка, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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