Могадишо, , 09:36 — REGNUM По меньшей мере 27 человек, в том числе 12 тюремных надзирателей, были арестованы по обвинению в контрабанде оружия в одну из тюрем в Сомали. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление министра юстиции Сомали Хасан Хусейна.

Оружие использовалось в перестрелке между сотрудниками службы безопасности и заключенными во время попытки последних сбежать из хорошо охраняемой тюрьмы в столице страны, Могадишо.

Хасан Хусейн объявил об арестах после того, как специальная следственная группа завершила расследование инцидента. Среди арестованных 12 тюремных надзирателей, девять заключенных и шесть гражданских лиц.

Начальник тюрьмы Коль Адан Хусейн Кульмийе, который был уволен после нападения, и его заместитель также были арестованы.

Согласно сообщению местного радио Muqdisho, в тюрьму контрабандой были доставлены пистолеты, боеприпасы и ручные гранаты.

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