Ярославль, , 09:31 — REGNUM В Ярославле сотрудник полиции задержали 62-летнего жителя города, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области.

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«Из материалов уголовного дела следует, что вчера вечером подозреваемый, находясь на детской площадке в Ленинском районе города Ярославля, совершил в отношении находящихся там детей действия сексуального характера», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. Детали произошедшего сообщила также адвокат Ирина Бирюкова.

«Пока, как мне известно, речь идёт о 5 девочках. Точно не знаю. Возраст около 8 лет. Вроде бы как приставал в одном из парков. Какой-то кромешный ужас. Родители, будьте осторожны и смотрите за своими детками», — написала адвокат на своей странице в Facebook.

Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.