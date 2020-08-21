Дальнегорск, Приморский край, , 09:35 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края 20 августа в подъезде жилого дома жильцы утром обнаружили медвежонка, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на публикации в социальных сетях.

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Медведь забрался в оконный проём подъезда дома по ул. Менделеева, 12. По словам очевидцев, мишка был сам испуган, предположительно он потерялся от матери. Зверь пытался выбраться наружу и застрял в деревянном окне.

Жильцы вызвали охотнадзор, изловить его не смогли и просто выпустили из подъезда на свободу. Медведь убежал в сторону Дворца культуру химиков.

Дальнегорцы активно обсуждали происшествие, припоминая, что это уже не первый случай свободного передвижения лесных гостей по городу.

Многие высказали опасения, что мишка, да не один, может вернуться, жители переживают за безопасность детей, которых много на улицах.

Ранее медведица с детёнышами была не раз замечена на морском побережье, на автотрассе.

https://www.instagram.com/p/CEGjRshh2_h/

Как сообщало ИА REGNUM, Байкальская природоохранная прокуратура просит откликнуться граждан, обладающих информацией о жестоком убийстве медведя на Байкале. Поводом послужило видео, опубликованное в социальных сетях. На кадрах видно, как люди, плывущие вдоль берега на моторной лодке, завидев медведей, один из которых зашёл в воду и поплыл, заглушили мотор, подплыли к животному ближе и выстрелили в упор. Животное пошло ко дну.