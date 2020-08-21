Барнаул, , 09:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба на утро 21 августа, за сутки в регионе произошло четыре новых летальных случая носителей SARS-CoV-2, по-прежнему наблюдается существенный рост больных с пневмонией: из общего количества пациентов таковых насчитывается уже 2885 человек (+44 за последние сутки).

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Ещё 3470 пациентам с коронавирусом поставлен диагноз ОРВИ (+6 за последние сутки). Тяжелобольных — 111, подключены к аппаратам ИВЛ 30 человек (эти показатели за сутки не изменились). За весь период в крае выздоровели 9502 человека, скончались — 296 пациентов. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 042 человека (+74 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, которые цитирует РИА Новости, 12 российских регионов (в том числе Алтайский край) остаются в «красной» зоне из-за тенденции к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин полагает, что причина такого феномена заключается в отсутствии четких критериев оценки — что такое «больной» — и в письме ТФОМСА о том, кто должен платить за тесты на SARS-CoV-2.

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