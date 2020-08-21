Пенза, , 08:54 — REGNUM С начала сезона активности клещей в медучреждения Пензенской области обратились 1705 пострадавших от нападения клещей, из них 543 — дети до 14-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 20 августа текущего года специалисты надзорного ведомства лабораторно исследовали на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) 1664 клеща, снятых с людей, в 326 из них обнаружены возбудители ИКБ.

За семь месяцев 2020 года диагностированы 20 случаев заболевания ИКБ: в Пензе — 15 человек, в Шемышейском районе — двое, по одному — у жителей Колышлейского, Пачелмского и Пензенского районов.

На территории детских лагерей перед началом летней оздоровительной кампании обработано против клещей 59,48 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на 16 июля 2020 года на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовано 1311 клещей, снятых с людей в Пензенской области.

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