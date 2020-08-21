Львов, Украина, 21 августа 2020, 08:51 — REGNUM На шахте «Червоноградская» во Львовской области Украины погиб шахтёр. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Волынец добавил, что детали трагедии выясняются, а также выразил соболезнования родственникам погибшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР на шахте «Прогресс» в результате обрушения породы погиб 37-летний шахтёр.
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