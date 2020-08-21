Львов, Украина, , 08:51 — REGNUM На шахте «Червоноградская» во Львовской области Украины погиб шахтёр. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 20 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент», — рассказал он.

Волынец добавил, что детали трагедии выясняются, а также выразил соболезнования родственникам погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР на шахте «Прогресс» в результате обрушения породы погиб 37-летний шахтёр.

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