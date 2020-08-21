Джакарта, , 08:48 — REGNUM У восточного побережья Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Detik.

Известно, что землетрясение произошло 21 августа 2020 года в 11:09 по местному времени. Эпицентр находился в море Банда в 171 км к северо-востоку от Ларантука, провинция Восточная Нуса Тенггара, на глубине 670 км.

«Это землетрясение не может вызвать цунами», — объявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Ранее два крупномасштабных землетрясения обрушились на Индонезию у острова Суматра.

Напомним, в 2018 году землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовало цунами на острове Сулавеси, унесло жизни более 4300 человек. Еще одно разрушительное землетрясение силой 9,1 балла произошло у побережья Суматры в 2004 году, вызвав цунами, унесшее жизни 220 000 человек в регионе, в том числе около 170 000 человек в Индонезии.