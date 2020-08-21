Иерусалим, , 08:53 — REGNUM Семь ракет было выпущено в ночь с 20 на 21 августа неизвестными с территории сектора Газа по южной части Израиля. Об этом 21 августа сообщает армия обороны страны (ЦАХАЛ) на своей странице в соцсети Twitter.

«Во время третьего ночного ракетного обстрела террористы в Газе выпустили семь ракет по мирным жителям на юге Израиля», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что шесть из семи ракет были перехвачены системой ПВО Израиля «Железный купол», и что израильская армия нанесла ответный удар «по военным целям ХАМАС в Газе, включая подземную террористическую инфраструктуру».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что истребители Израиля вечером 20 августа нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.