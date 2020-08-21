Ужгород, Украина, , 08:36 — REGNUM Партию контрабандного янтаря обнаружили украинские пограничники в днище автобуса, ехавшего в Венгрию. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Транспортное средство задержали на пункте пропуска «Тиса» в Закарпатье.

«Во время осмотра автобуса марки «Vanhool» украинской регистрации… пограничный наряд заметил тайник. В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащён тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций», — сказано в общении.

Общий вес изъятого янтаря составил около 111 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Румынией украинские пограничники задержали грузовик, в бензобаке которого обнаружили контрабандный янтарь.

Читайте также: На Украине задержали грузовик, в бензобаке которого нашли янтарь