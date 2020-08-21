Ужгород, Украина, 21 августа 2020, 08:36 — REGNUM Партию контрабандного янтаря обнаружили украинские пограничники в днище автобуса, ехавшего в Венгрию. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Транспортное средство задержали на пункте пропуска «Тиса» в Закарпатье.
Общий вес изъятого янтаря составил около 111 кг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Румынией украинские пограничники задержали грузовик, в бензобаке которого обнаружили контрабандный янтарь.
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