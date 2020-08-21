Санкт-Петербург, , 08:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге потушили крупный пожар, возникший ночью в ресторане «Парус». Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Пожар вспыхнул в ресторане, расположенном по адресу: Петроградский район, ул. Петровская коса, 9, в 02:52 и вскоре его площадь достигла 700 кв. метров, а ранг был повышен до №1-бис, а ещё через полчаса — до №2.

Всего в тушении пожара принимали участие 76 человек и 21 единица спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

«В 07:55 пожар ликвидирован, работы окончены», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 04:11 пожар в ресторане «Парус» был локализован, его ранг понижен до №1-бис, а в 05:59 ранг пожара был ещё понижен — до №1.

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