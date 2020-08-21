Джуба, , 08:28 — REGNUM Шестеро телохранителей вице-президента Южного Судана Джеймса Вани Игги были застрелены, а еще двое были ранены после того, как их конвой попал в засаду повстанцев. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение пресс-секретаря вице-президента Калисто Ладо.

В соответствии с заявлением, вице-президент Вани Игга не находился в колонне, когда она попала под обстрел в его родной деревне Лобонок, к югу от столицы страны, Джубы, вечером в среду, 19 августа.

Автомобиль, в котором ехали телохранители, был сожжен повстанцами из местной группировки, добавил Ладо.

Группа повстанцев пока никак не прокомментировала инцидент.

Вани Игга — один из пяти вице-президентов Южного Судана. Он отвечает за экономические вопросы.

Южный Судан обрел независимость от Судана в 2011 году, однако позднее был охвачен многочисленными конфликтами, в том числе и кровопролитной гражданской войной