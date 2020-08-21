Красноярск, 21 августа 2020, 08:04 — REGNUM Стало известно число судов Красноярского края, получивших 20 августа ложные сообщения о минировании.
К полудню 20 августа такие сообщения с одного и того же электронного адреса получили в 24 районных и городских судах края, включая судебные участки мировых судей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.
В том числе атаке лжетеррористов подверглись городские суды и семь районных судов Красноярска.
Все здания проверили. Подозрительных предметов специалисты не обнаружили. После этого суды приступили к работе в прежнем режиме.
Читайте также: По Красноярскому краю вновь прокатилась волна «минирований»
Как сообщало ИА REGNUM, красноярские правоохранители устанавливают источник ложной информации о минировании ряда госучреждений.
Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае ищут авторов ложных сообщений о терактах