Земетчинский район, , 08:09 — REGNUM В аварии в рабочем поселке Земетчино Пензенской области пострадали пять человек, двое скончались на месте. ДТП произошло ночью 20 августа, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

По сведениям инспекции, 20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по улице Ленина, не справился с управлением, съехал в кювет и машина опрокинулась. Двое пассажиров — 19-летний юноша и 23-летняя девушка от полученных травм скончались на месте. Водитель и три пассажира — 19-летняя девушка, 20-летний молодой человек и 23-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще одного 24-летнего молодого человека после осмотра врачей отпустили домой.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Спасском районе Пензенской области после столкновения с грузовиком сгорел легковой автомобиль. В результате ДТП погибли двое взрослых и двое детей.

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