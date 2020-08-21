Майминский район, Алтай, , 07:33 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили малолетние пассажиры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл вечером 20 августа.

Как установили правоохранители, 42-летняя водитель Hyundai Creta на перекрёстке столкнулась с «Ладой-Ларгус» под управление 31-летнего жителя Алтайского края. В медицинское учреждение были доставлены двое пассажиров автомобилей, 2020 и 2009 годов рождения.

«Оба ребёнка во время движения находились в специальных удерживающих устройствах и были пристёгнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжких травм. Госпитализация детям не потребовалась», — отметили в ведомстве.

Водителю иномарки вынесли постановление о невыполнении требования ПДД уступить дорогу.

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