Омск, 21 августа 2020, 07:32 — REGNUM Блогер Алексей Навальный в настоящее время по-прежнему находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в министерстве здравоохранения Омской области.
По данным минздрава, на данный момент проходит врачебный консилиум.
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Как сообщало ИА REGNUM, блогеру стало плохо на борту самолёта, летевшего 20 августа из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали.
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