Горно-Алтайск, , 07:12 — REGNUM В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на офис по выдаче микрозаймов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, к настоящему моменту оба подозреваемых уже задержаны и дали признательные показания.

Ими оказались двое жителей соседнего Алтайского края 23 и 18 лет. Купив в магазине игрушечный пистолет, внешне похожий на настоящий, они приехали к офису на такси. Один из грабителей остался на улице, второй в маске вошёл в помещение и начал узнавать у сотрудницы условия получения кредита.

«Ничего не подозревающая девушка стала рассказывать клиенту о финансовых предложениях, а молодой человек неожиданно достал пистолет и потребовал отдать ему деньги, хранящиеся в сейфе. После того как сотрудница попыталась успокоить грабителя, он достал из барсетки ещё и складной нож, и пригрозил с ней расправиться», — отметили в ведомстве.

В результате напуганная сотрудница отдала грабителю около 7 тыс. рублей, после чего тот скрылся. Выяснилось, что 2 тыс. из награбленного они заплатили ничего не подозревавшему о происшествии водителю такси.

Задержать злоумышленников в короткие сроки удалось благодаря ориентировке с их приметами, которые были составлены по записи с камеры видеонаблюдения, а также со слов сотрудницы.

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