Брисбен, Австралия, , 07:14 — REGNUM В австралийском штате Квинсленд полиция начала расследование очередного случая обнаружения металлических игл в продуктах питания, на этот раз в клубнике, купленной в одном из супермаркетов города Брисбен. Об этом 21 августа со ссылкой на полицию штата сообщает газета Brisbane Times .

По данным издания, стальные швейные иглы внутри клубники в этот раз обнаружил Раймонд Келли, собирающий свою шестилетнюю дочь в школу. Одну из двух купленных накануне упаковок свежих ягод он намеревался дать ей с собой. Опасная ягода была куплена им в супермаркете Woolworths, расположенном в южном пригороде Брисбена.

«Я был поражён, моя дочь могла подавиться этим», — сказал Келли журналистам.

«Никто не пострадал, полиция была немедленно уведомлена. Предварительное расследование продолжено», — приводит издание слова представителя полиции штата.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Австралии в магазине сети Woolworths покупатели обнаружили опасные посторонние предметы в продуктах. По версии полицейских, эти предметы были помещены в продукты преднамеренно. По данному факту правоохранители начали проверку.

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