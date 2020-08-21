Чита, , 06:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается, тем не менее впервые за несколько дней произошёл новый летальный случай пациента с COVID-19.

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"Подтверждена причина смерти ранее скончавшейся женщины 69 лет, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии», — отметили сегодня, 21 августа, в оперативном штабе региона. Таким образом, общее число жертв коронавируса выросло до 52 человек.

За последние сутки в Забайкалье выявили 18 новых носителей коронавируса, тогда как ещё месяц назад таких ежесуточно выявляли более 100 человек. Общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет уже 4388 человек, из них 4065 (26 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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