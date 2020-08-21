Ак-Довурак, Тува, , 06:58 — REGNUM В городе Ак-Довурак в Туве задержан местный житель, управлявший самодельной машиной в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, транспортное средство инспектора остановили, заинтересовавшись его необычным внешним видом и непонятной конструкцией.

Выяснилось, что 23-летний молодой человек построил машину сам. Двигатель и коробку передач от старых «Жигулей» он поставил на самодельный кузов. При этом в ходе разговоры правоохранители установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Кроме того в отношении водителя были составлены протоколы по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, без документов, а также за невыполнение требования законодательства об обязательной регистрации транспортного средства», — отметили в министерстве.