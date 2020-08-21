Пекин, , 07:14 — REGNUM В провинции Сычуань на юго-западе Китая при сходе оползня на деревню Фуцюаньчжэнь без вести пропали не менее девяти человек. Об этом 21 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла около 03:50 ночи по местному времени, когда на дома в деревне обрушилось примерно 800 тысяч кубометров породы. В результате этого полностью разрушены оказались три жилых дома, спасатели пытаются установить нахождение девяти пропавших местных жителей.

О других подробностях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный ливень продолжает сеять хаос в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в связи с чем десятки тысяч местных жителей были эвакуированы, дома повреждены, а дороги заблокированы.

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