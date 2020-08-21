Тункинский район, Бурятия, , 06:30 — REGNUM В Тункинском районе леса и населённые пункты атакуют полчища мотыльков непарного шелкопряда. О тревожных сигналах от местных жителей сообщила пресс-секретарь главы района Дора Хамаганова в «Фейсбук».

Информацию подтвердил и главный лесничий Тункинского национального парка Светлана Нефедьева. По её словам, в последний раз нашествие вредителя в лесах нацпарка произошло в 2003 году.

«Тогда специалисты Центра защиты леса из Улан-Удэ в короткий срок обработали большие площади леса, населенных пунктов наземным способом. Угроза лесам нацпарка исчезла полностью. Также известно — непарный шелкопряд любит сухую, жаркую погоду. Во время дождей гусеницы погибают быстрее», — отметила она.

Руководство учреждения направило письма в Центр защиты леса в Улан-Удэ, а также в Министерство природных ресурсов РФ с просьбой оказать срочную помощь в борьбе с шелкопрядом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за нашествия бабочек в райцентре Усть-Канского района Республики Алтай пришлось приостановить уличное освещение.

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