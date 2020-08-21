Хабаровск, , 06:27 — REGNUM В Хабаровске продолжается волна «минирований» организаций и учреждений. 21 августа поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в 88 детских садов. Всех детей и персонал эвакуировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Сообщение от неизвестных поступило в службу «112».

Эвакуация детей началась около 10 часов утра. Дети с воспитателями быстро выходили из зданий.

«Всех разместились в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях. Эвакуация прошла организованно, без паники», — рассказали в мэрии Хабаровска.

Спецслужбы уже проверили 31 детский сад — дети вернулись в группы.

В общей сложности было эвакуировано 12 732 воспитанника и 2273 сотрудника. Обследование остальных садов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО утром 21 августа из-за сообщений о минировании были оцеплены здания районного суда Биробиджана, почтовых отделений, налоговой службы и отделения Сбербанка.