Токио, , 06:19 — REGNUM В период с 13 по 20 августа в результате жары, которая установилась в столице Японии, скончались ещё 17 человек, а общее число летальных исходов по этой причине с начала месяца достигло 148. Об этом 21 августа сообщает телеканал NHK.

Журналисты отмечают, что новые умершие — люди в возрасте более 40 лет, но большинству из них было за 70. Многие из них умерли дома, при этом у них отсутствовали или из-за экономии были выключены кондиционеры.

Напомним, что эта неделя в Японии стала самой жаркой за всё нынешнее лето. 17 августа температура воздуха в городе Хамамацу, находящемся в японской префектура Сидзуока, поднялась днём до отметки в +41,1 °C, что стало повторением исторического рекорда самой высокой в стране температуры воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне телеканал NHK объявил, что в Токио скончались 28 человек, а общее число смертей от жары с начала августа составило 131.

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