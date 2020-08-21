Кабанский район, Бурятия, , 06:13 — REGNUM В Кабанский район Бурятии выехали сотрудники природоохранной прокуратуры для проверки данных СМИ, которые ранее сообщили, что вода в Байкале стала чёрного цвета и неприятно пахнет. Кроме того, вместе со следователями и прокурором, на место прибыли специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторных анализов и технических измерений.

Иркутский портал «Бабр» 19 августа привёл слова местных жителей, которые пожаловались на загрязнение озера.

«Это не первый раз, говорят очистные сооружения не справляются из-за ветхости и старости. Обращались уже в контролирующие органы, но тишина», — цитирует сайт слова жителей.

Специалисты уже взяли пробы воды. Тем временем, сотрудники надзорного ведомства намерены оценить качество работы очистных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ветхие и устаревшие очистные, не справляющиеся с возросшей в последние годы нагрузкой, являются на Байкале повсеместной проблемой. Так, ранее прокуратура обращала внимание на состояние сооружений в Северобайкальске, Култуке и других населённых пунктах по берегам озера.

Читайте также:

Из-за устаревших очистных в Байкал попадают загрязнённые стоки

Плохо очищенные стоки посёлка в Приангарье попадают в Байкал