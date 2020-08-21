Махачкала, , 05:56 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля Mercedes с мотоциклом на трассе республиканского значения в Ногайском районе Дагестана погибли четыре человека. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла на расстоянии около одного километра от села Терекли-Мектеб. В результате столкновения пассажир автомобиля Mercedes, водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. Позднее в больнице умер водитель автомобиля Mercedes. Детей среди погибших нет.

В пресс-службе уточнили, что ДТП произошло 20 августа поздно вечером. После столкновения с мотоциклом легковой автомобиль опрокинулся в придорожный кювет.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение легкового автомобиля и автобуса на подъезде к Петербургу привело к гибели троих мужчин, находившихся в легковушке. В автобусе никто не пострадал.

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