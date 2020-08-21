Нью-Дели, , 05:23 — REGNUM В штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии в результате аварии на молочном комбинате, произошедшей 20 августа, пострадали не менее 14 человек. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает газета Hindustan Times.

По информации издания, на предприятии по переработке молока около 17:00 по местному времени произошла утечка аммиака. Под воздействие опасного газа попали 14 работниц, которые были оперативно доставлены в местную больницу. Состояние пострадавших оценивается врачами как стабильное.

О причинах аварии не сообщается. В настоящее время соответствующие службы приступили к расследованию по факту произошедшего.

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