Санкт-Петербург, , 04:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ресторане «Парус» в ночь на 21 августа возник крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В первоначальной информации о пожаре по адресу: Петроградский район, ул. Петровская коса, 9, поступившей в дежурную часть в 02:52, была указана площадь возгорания 40 кв. метров.

В 03:03, после прибытия на место пожарных расчётов, ранг пожара был повышен до №1-бис, а в 03:48 — ещё раз повышен до №2. Площадь возгорания в ресторане к тому времени составляла 700 кв. метров.

В 04:11 пожар был локализован, его ранг понижен до №1-бис.

К тушению пожара в настоящее время привлечено от МЧС 62 человека и 15 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.