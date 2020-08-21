Анабарский район, Якутия, , 04:25 — REGNUM Возгорание на нефтескладе в селе Саскылах Якутии уменьшилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Вечером 20 августа на место происшествия вылетела оперативная группа во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым.

«За ночь сделана обваловка песком вокруг ёмкости, завезено порядка 500 тонн песка. Продолжаются работы для защиты рядом стоящих ёмкостей. В пункты временного проживания из близлежащих домов переселены 114 человек», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Возгорание тушили всю прошедшую ночь и к утру оно уменьшилось.

«Был риск, что горящая ёмкость упадёт. Но удалось этого не допустить. Работы по локализации пожара продолжаются. В целом ситуация находится под контролем пожарных. Угрозы распространения огня на соседние ёмкости нет. Жизнедеятельность населённого пункта не нарушена, погибших и пострадавших нет, питание организовано. На ликвидацию огня задействовали 63 человека и 14 единиц техники», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в селе Саскылах Анабарского района во время перекачки ГСМ на частном нефтескладе загорелся бензовоз, огонь перекинулся на ёмкость с топливом.