Биробиджан, 21 августа 2020, 04:01 — REGNUM В Еврейской АО утром 21 августа из-за сообщений о минировании были оцеплены здания районного суда Биробиджана, почтовых отделений, налоговой службы и отделения Сбербанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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На электронные почты учреждений пришли сообщения о заложенных взрывных устройствах. Посетители и персонал всех организаций были оперативно эвакуированы, здания оцеплены. Правоохранительные органы проводят проверку помещений.
Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 20 августа, в Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы взрыва эвакуировали сотрудников и посетителей Ростовского областного суда.