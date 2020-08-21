Нью-Йорк, США, , 04:00 — REGNUM В Организации Объединённых Наций (ООН) с озабоченностью следят за ситуацией с блогером Алексеем Навальным, заявил 20 августа журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Любые обвинения в возможном отравлении, если они подтвердятся, должны быть расследованы», — сказал он.

Дюжаррик пожелал блогеру скорейшего выздоровления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолёт приземлился в Омске, где Навального госпитализировали.

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