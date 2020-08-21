Иерусалим, , 01:18 — REGNUM Три ракеты были запущены палестинскими радикалами из сектора Газа по территории Израиля вечером 20 августа — все они были перехвачены. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Террористы только что выпустили ещё три ракеты по Израилю из Газы. Система ПВО «Железный купол» успешно перехватила все три ракеты», — говорится в сообщении военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее истребители Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

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