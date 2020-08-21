Санкт-Петербург, 21 августа 2020, 00:26 — REGNUM Столкновение легкового автомобиля и автобуса на подъезде к Петербургу привело к гибели троих мужчин, находившихся в легковушке. В автобусе никто не пострадал.
По данным пресс-службы Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла около 21:50 мск 20 августа в Ломоносовском районе Ленинградской области на подъезде к Красносельскому району Петербурга.
Управлявший седаном Chevrolet Lanos неустановленный мужчина совершил столкновение с двигавшимся перед ним в попутном направлении автобусом без пассажиров маршрута №301.
«В результате ДТП водитель «Шевроле» и два его пассажира, неустановленные мужчины, скончались. Водитель автобуса не пострадал», — уточнили в дорожной полиции.
По факту случившегося проводится проверка, выясняются личности погибших .
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