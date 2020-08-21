Киев, , 00:00 — REGNUM В Киеве в результате взрыва пострадали две сотрудницы магазина, сообщил 20 августа телеканал «1+1».

Инцидент произошёл на Троещине. По словам очевидцев, мужчина бросил в помещение магазина взрывное устройство, а затем покончил с собой.

«Вышел из магазина, что-то взял из машины и бросил в магазин… Был взрыв», — сообщили журналистам свидетели происшествия.

В пресс-службе Национальной полиции Киева журналистам рассказали, что погибший мужчина 1985 года рождения ранее привлекался к ответственности за домашнее насилие. Вероятной причиной его поступка могла стать ссора с женой. У пары есть две дочери в возрасте 12 лет и 11 месяцев.

В результате пожара, который начался в магазине после взрыва, пострадали две сотрудницы. Их жизни ничто не угрожает, сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева возле одного из офисных зданий было найдено самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили бомбу.

Читайте также: В центре Киева обнаружено самодельное взрывное устройство