Аньхой, , 08:40 — REGNUM В ходе инспекционной поездки в восточно-китайскую провинцию Аньхой партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин поручил НОАК приложить дополнительные усилия по борьбе со стихийными бедствиями, прежде всего с наводнениями, а также по преодолению и ликвидации их последствий. Об этом 20 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на центральные и провинциальные СМИ КНР.

Поручение Вооруженным силам включиться в эту работу было дано по итогам состоявшегося в административном центре провинции — городе Хэфэе — совещания, на котором был заслушан доклад об участии армии в борьбе с наводнениями, масштаб которых по всей территории Китая в нынешнем году существенно превышает прошлогодний.