Москва, , 20:49 — REGNUM Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) задержан до избрания ему меры пресечения. Об этом сообщается в телеграм-канале парламентария.

«Депутат МГД Олег Шереметьев задержан на 48 часов до судебного заседания по избранию меры пресечения», — сказано в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в отношении Шереметьева были произведены следственные действия, включая обыски в квартире и приёмной депутата по подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, парламентарий вынуждал своего помощника заниматься противоправным обналичиванием средств.

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