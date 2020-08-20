Санкт-Петербург, , 20:34 — REGNUM На кольцевой автодороге Петербурга вечером 20 августа столкнулись три автомобиля, два из которых — грузовые. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей, находившиеся в легковом автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, столкновение «Газели», грузовика Volvo и кроссовера Hyundai Creta произошло в 18:10 в Ломоносовском районе Ленинградской области на 89-м км внутреннего кольца КАД.

По свидетельствам очевидцев в соцсетях, «Газель» при ударе фактически разорвало на отдельные части, у машины выбило мост с колесами. Однако трагедии не произошло.

Травмы средней степени тяжести получили водитель «Газели», а также пассажиры кроссовера — женщина и двое несовершеннолетних детей.

«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и данные пострадавших устанавливаются», — добавили в дорожной полиции.

Авария вызвала большую пробку на КАД, сотрудники ГИБДД занимаются рассредоточением скопившегося транспорта.