Тамбов, , 20:22 — REGNUM Четыре человека погибли в результате автоаварии на территории Тамбовской области вечером 20 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение об аварии поступило около 18:00. В Тамбовском районе на 449-м км трассы Р-22 «Каспий» вблизи н.п. Стрельцы произошло столкновение грузового автомобиля DAF с прицепом и автомобиля Kia Rio.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе один подросток. Причины и подробности происшествия уточняются.