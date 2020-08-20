Чебоксары, , 18:58 — REGNUM В Чувашии завершено расследование ещё одного уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров — министра экономического развития республики Владимира Аврелькина, который отбывает наказание в местах лишения свободы. Ему инкриминируют получение взятки и мошенничество, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии. Информацию о направлении дела в суд также опубликовала Генеральная прокуратура России.

Следствие полагает, что в 2017—2018 годах фигурант уголовного дела, занимая пост в правительстве, получил от одного из бизнесменов сначала 2 млн рублей, а затем ещё 1 млн рублей. По версии правоохранителей, взятки предназначались за содействие в получении субсидии из республиканского бюджета и «общее покровительство, а также создание перед руководством региона благоприятного отношения к нему и подконтрольной ему организации».

В Генпрокуратуре дополняют, что 1 млн рублей был получен «под предлогом их последующей передачи в качестве взятки одному из высокопоставленных должностных лиц органов республиканской власти». По версии правоохранителей, это обещание исполнено не было.

Данные факты вскрыты в ходе взаимодействия СУ СКР, прокуратуры и УФСБ по Чувашии. Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Аврелькин был осуждён за злоупотребление полномочиями в феврале 2020 года, судом первой инстанции ему назначено 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Следствие обвинило его в необоснованном предоставлении 23,8 млн рублей субсидий двум коммерческим компаниям. По уголовному делу также признаны виновными и иные лица.

В июне 2020 года Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменений.

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