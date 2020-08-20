Астрахань, , 18:38 — REGNUM Произошедший утром 20 августа поджог здания думы Астраханской области не является итогом пикета. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили в пресс-службе облдумы.

«В ряде средств массовой информации прошли непроверенные сведения о том, что противоправные действия стали результатом протеста по причине того, что гражданина не пустили в здание думы. Также было озвучено, что он проводил одиночный пикет. Однако в думу этот человек не обращался, войти в здание не пытался, пикет не проводил. Он подошел, закрыл открытую до этого входную дверь и, облив дверь легковоспламеняющейся жидкостью, бросил несколько спичек. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Они переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам председателя облдумы Игоря Мартынова, дежуривший на посту сотрудник Росгвадии быстро локализовал возникшее возгорание. Кроме самого поджигателя, никто не пострадал. Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины. Предполагается, что он может быть причастен к другим поджогам около зданий органов власти, которые были совершены в предыдущие годы.

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