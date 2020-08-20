Астрахань, 20 августа 2020, 18:38 — REGNUM Произошедший утром 20 августа поджог здания думы Астраханской области не является итогом пикета. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявили в пресс-службе облдумы.
По словам председателя облдумы Игоря Мартынова, дежуривший на посту сотрудник Росгвадии быстро локализовал возникшее возгорание. Кроме самого поджигателя, никто не пострадал. Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины. Предполагается, что он может быть причастен к другим поджогам около зданий органов власти, которые были совершены в предыдущие годы.
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