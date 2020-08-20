Токио, , 18:13 — REGNUM 20 августа окружная прокуратура Токио арестовала депутата Цукаса Акимото по обвинению в подкупе свидетеля в связи с громким скандалом о взяточничестве, связанным с казино.

Напомним, что 48-летний Акимото, член Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, подозревается в получении взятки в размере около 72 тыс. долларов от китайской компании 500.com для лоббирования ее интересов в игорном бизнесе. Акимото был освобожден под залог и ожидал суда.

Как уточняет информационное агентство, крайне редко бывает, что освобожденный под залог японский политик вновь подвергается аресту.

Очередной арест связан с подозрением в попытке подкупить бывшего советника китайской компании 500.com дать лжесвидетельство в связи с делом о взяточничестве.

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