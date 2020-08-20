Ростов-на-Дону, , 17:11 — REGNUM В Ростовской области двое подростков напали на сотрудника полиции, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 20 августа.

Инцидент произошёл в июле 2020 года в Новочеркасске. Как полагают следователи, 16-летние новочеркассцы в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражались во дворе одного из многоквартирных домов. На законные требования прибывшего на место участкового ответили кулаками. Подростки избивали сотрудника правоохранительных органов до прибытия наряда полиции.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» продолжается.