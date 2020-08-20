Милан, Италия, , 17:00 — REGNUM Правоохранительные органы Италии в четверг, 20 августа, сообщили о ходе расследования имевшего место накануне инцидента с крушением пригородного поезда в районе Брианцы.

Как сообщалось ранее, поезд без машиниста и с единственным пассажиром на борту сошел с рельсов вблизи станции Карнате-Усмате. Пассажир получил травмы.

Как уже стало известно, до крушения неуправляемый состав проехал около 10 километров. Пассажиров в нем почти не было потому, что по еще не установленной пока причине поезд отправился со станции Падерно д'Адда на полчаса раньше, чем следовало из расписания. Почему машинисты также отсутствовали на борту и почему поезд отправился в самостоятельное путешествие, также еще уточняется.

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