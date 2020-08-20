Курск, , 16:38 — REGNUM Из поезда Курск — Белгород 17 августа полицейские силой выпроводили 79-летнего пенсионера, паспорт которого оказался просрочен на три дня, сообщил портал «Бел.RU».

Видеозапись, на которой начальница поезда и полиция убеждают пожилого пассажира покинуть поезд, была опубликована в нескольких телеграм-каналах. Временный документ, который 79-летнему ветерану труда выдали, пока оформлялся новый паспорт, оказался просрочен на три дня, поэтому поездная бригада приняла решение высадить пассажира из поезда, хотя у него был билет.

На глазах очевидцев пенсионер объяснил полицейским, что едет в Белгород, чтобы получить паспорт, а справка просрочена, потому что ему срочно пришлось ехать в Курскую область на похороны родственника. Объяснения не помогли, и пожилого мужчину под руки вывели из поезда.

В компании РЖД заявили, что пассажир нарушил правила перевозки и по-другому сотрудники поезда поступить не могли. Пенсионеру возместили стоимость билета, сопроводили его в комнату отдыха, а в Белгород отправили на электричке, так как для проезда в ней не нужен паспорт. Документ он уже получил.